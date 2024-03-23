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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при атаке беспилотников на Белгородскую область

Гладков: Один человек погиб при атаке беспилотников на Белгородскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники также атаковали Старооскольский округ и Чернянский район, Белгород попал под обстрел, в городе есть повреждения жилых домов

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников на Чернянский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Беспилотники также атаковали Старооскольский округ. Белгород попал под обстрел. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

Гладков также рассказал, что в Белгороде увеличивают количество модульных защитных конструкций, их отвозят в наиболее обстреливаемых микрорайонах. Их уже установили в парке Южный — на аллее рядом с детской площадкой, в районе рынка «Салют», возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне, а также три укрытия на территории медицинских учреждений.

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В области создали 28 пунктов временного размещения, добавил губернатор. Сейчас в ПВР находятся 2,2 тыс. человек.

Ранее Минобороны России отчиталось, что ночью 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской.

Гладков рассказал, что ночью дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа. По данным губернатора, никто не пострадал.

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В 6:59 в Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Как передает корреспондент РБК, над центром городов прозвучала серия взрывов, всего их было около десяти. В 7:23 сигнал отменили.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

При обстреле Белгорода 22 марта погиб один человек, рассказал Гладков. По данным телеграм-канала SHOT, это местная жительница, которая гуляла с собаками, снаряд разорвался в паре метров от нее. Повреждения получили три учреждения здравоохранения и жилые дома, сообщил губернатор.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Белгород обстрел
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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