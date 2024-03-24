Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле белгородского села Муром
Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Муром Шебекинского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вясеслав Гладков.
Пострадал один человек — у него осколочные ранения головы, ног и поясницы, его доставили в больницу, рассказал глава региона. Во время атаки мужчина был на улице, пояснил Гладков. Повреждения получила кровля хозпостройки. На месте происшествия работают оперативные службы.
От окраины села Муром до границы с Украиной меньше километра.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Накануне, 23 марта, в регионе дважды включали сигнал ракетной опасности. В середине марта атаки усилились, на этом фоне из региона решили эвакуировать 9 тыс. детей. Они уедут в Калужскую, Самарскую, Ленинградскую области, Дагестан, Подмосковье и другие регионы.
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