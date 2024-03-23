В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Это уже второй раз за сутки, когда в регионе объявляют ракетную опасность. Первый раз был около 7 утра.
Материал дополняется
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Опубликован список погибших в теракте
После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»