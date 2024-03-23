Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Это уже второй раз за сутки, когда в регионе объявляют ракетную опасность. Первый раз был около 7 утра.

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