Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин.

По его словам, президент проведет совещание по вопросам экономики, а также несколько телефонных разговоров с представителями других стран. Кроме того, в графике Путина возможна поездка в один из регионов. Какой именно, не уточняется.

Накануне, 23 марта, Путин провел несколько телефонных разговоров с коллегами из Белоруссии, Сирии и Турции — Александром Лукашенко, Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевой темой стал теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз. 24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги.