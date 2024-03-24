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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом

Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза на следующей неделе
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин.

По его словам, президент проведет совещание по вопросам экономики, а также несколько телефонных разговоров с представителями других стран. Кроме того, в графике Путина возможна поездка в один из регионов. Какой именно, не уточняется.

Накануне, 23 марта, Путин провел несколько телефонных разговоров с коллегами из Белоруссии, Сирии и Турции — Александром Лукашенко, Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевой темой стал теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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В здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз. 24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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