Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом
Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин.
По его словам, президент проведет совещание по вопросам экономики, а также несколько телефонных разговоров с представителями других стран. Кроме того, в графике Путина возможна поездка в один из регионов. Какой именно, не уточняется.
Накануне, 23 марта, Путин провел несколько телефонных разговоров с коллегами из Белоруссии, Сирии и Турции — Александром Лукашенко, Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевой темой стал теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз. 24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов