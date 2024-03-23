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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин обсудил теракт в «Крокусе» с Асадом и Эрдоганом

Путин по телефону обсудил теракт в «Крокусе» с Асадом и Эрдоганом
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Путин провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Сирии — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом, основной темой стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Кремля.

Эрдоган заявил, что Турция «солидарна с россиянами в этот тяжелый час», а также отметил необходимость двустороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом. Асад пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорого выздоровления раненым.

Путин и Асад также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, сталкивающейся с террористическими угрозами. Главы государств подчеркнули необходимость двустороннего взаимодействия как в сфере антитеррора, так и в других областях.

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Антониу Гутерриш

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные боевики, они начали стрелять по людям, а после подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 133 человека. Еще 140 пострадали, сообщил Минздрав.

Власти многих стран осудили теракт и выразили соболезнования в связи с ним. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе».

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Теги
Владимир Путин Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган
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