Путин по телефону обсудил теракт в «Крокусе» с Асадом и Эрдоганом

Путин обсудил теракт в «Крокусе» с Асадом и Эрдоганом

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Путин провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Сирии — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом, основной темой стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Кремля.

Эрдоган заявил, что Турция «солидарна с россиянами в этот тяжелый час», а также отметил необходимость двустороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом. Асад пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорого выздоровления раненым.

Путин и Асад также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, сталкивающейся с террористическими угрозами. Главы государств подчеркнули необходимость двустороннего взаимодействия как в сфере антитеррора, так и в других областях.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные боевики, они начали стрелять по людям, а после подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 133 человека. Еще 140 пострадали, сообщил Минздрав.

Власти многих стран осудили теракт и выразили соболезнования в связи с ним. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе».