Путин и Лукашенко выразили готовность вместе бороться с терроризмом

Путин и Лукашенко выразили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — сказал Песков (цитата по ТАСС)

Соболезнования Лукашенко в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» ранее передало посольство Белоруссии. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в сообщении.

Белорусский президент пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что среди пострадавших в результате теракта есть один белорус. По словам дипломата, раненый в крайне тяжелом состоянии. «Всеми мыслями находимся с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших», — заявили в посольстве.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу. В здании также начался пожар. По последним данным, погибли 93 человека, пострадали свыше 100.

ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте». Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.