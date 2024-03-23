Путин и Лукашенко выразили готовность вместе бороться с терроризмом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — сказал Песков (цитата по ТАСС)
Соболезнования Лукашенко в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» ранее передало посольство Белоруссии. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в сообщении.
Белорусский президент пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что среди пострадавших в результате теракта есть один белорус. По словам дипломата, раненый в крайне тяжелом состоянии. «Всеми мыслями находимся с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших», — заявили в посольстве.
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу. В здании также начался пожар. По последним данным, погибли 93 человека, пострадали свыше 100.
ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте». Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.
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