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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин и Лукашенко выразили готовность вместе бороться с терроризмом

Путин и Лукашенко выразили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Александр Лукашенко и&nbsp;Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — сказал Песков (цитата по ТАСС)

Соболезнования Лукашенко в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» ранее передало посольство Белоруссии. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — говорится в сообщении.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Белорусский президент пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Лукашенко выразил уверенность, что нападавшие понесут наказание.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что среди пострадавших в результате теракта есть один белорус. По словам дипломата, раненый в крайне тяжелом состоянии. «Всеми мыслями находимся с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших», — заявили в посольстве.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу. В здании также начался пожар. По последним данным, погибли 93 человека, пострадали свыше 100.

ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте». Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

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