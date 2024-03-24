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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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КНДР и Израиль выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

КНДР и Израиль выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).

«Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью и выражает крепкую поддержку и солидарность справедливому делу российского народа для укрепления социально-политической сплоченности и стабильности вокруг вас, для защиты безопасности и суверенных прав страны», — говорится в телеграмме.

Также Ким Чен Ын назвал произошедшее «варварским терактом», которому не может быть оправдания.

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Свои соболезнования также принес президент Израиля Ицхак Герцог. Он передал их семьям погибших, российскому народу и руководству страны во время разговора с послом России. «Я решительно осуждаю вчерашний варварский теракт под Москвой, унесший жизни многих невинных жертв», — написал он в соцсети X.

Кроме того, глава государства назвал долгом всех стран мира общими силами вести борьбу с терроризмом, так как он представляет собой «важнейший международный вызов».

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек.

Соболезнования России выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и НАТО.

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Теги
КНДР Северная Корея Израиль Крокус Сити Холл теракт соболезнования
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