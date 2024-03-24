КНДР и Израиль выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).
«Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью и выражает крепкую поддержку и солидарность справедливому делу российского народа для укрепления социально-политической сплоченности и стабильности вокруг вас, для защиты безопасности и суверенных прав страны», — говорится в телеграмме.
Также Ким Чен Ын назвал произошедшее «варварским терактом», которому не может быть оправдания.
Свои соболезнования также принес президент Израиля Ицхак Герцог. Он передал их семьям погибших, российскому народу и руководству страны во время разговора с послом России. «Я решительно осуждаю вчерашний варварский теракт под Москвой, унесший жизни многих невинных жертв», — написал он в соцсети X.
Кроме того, глава государства назвал долгом всех стран мира общими силами вести борьбу с терроризмом, так как он представляет собой «важнейший международный вызов».
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек.
Соболезнования России выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и НАТО.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Опубликован список погибших в теракте
После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»