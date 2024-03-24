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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Премьер Франции выразил поддержку россиянам после теракта в «Крокусе»

Премьер Франции выразил поддержку российскому народу после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил поддержку семьям погибших и пострадавших, а также российскому народу после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я хочу выразить свою поддержку русскому народу, который прошлой ночью пережил теракт, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в России. — РБК), — заявил Атталь на съезде партии Modem (цитата по BFMTV).

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон осудил теракт в подмосковном концертном зале. «Франция выражает свою солидарность с жертвами, их близкими и всем русским народом», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Со всех сторон стреляли». Очевидцы — о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. В концертном зале произошел пожар, в результате которого помещение полностью выгорело. Погибли 133 человека, еще 140 пострадали.

Многие страны осудили нападение на концертный зал — в частности, США, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Венгрия, Германия, Турция, а также ЕС как организация.

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Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Франция Габриэль Атталь
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