Макрон осудил теракт в «Крокусе»

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции «внимательно следит за ситуацией». Многие страны осудили нападение на концертный зал в Подмосковье, жертвами которого, по данным ФСБ, стали 40 человек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Франции Макрон осудил теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Макрон «решительно осуждает теракт», приводит его слова телеканал.

«Он [президент] внимательно следит за ситуацией», — сказали во дворце. «Франция выражает свою солидарность с жертвами, их близкими и всем русским народом», — добавили там.

Многие страны осудили нападение на концертный зал — в частности, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Венгрия, Германия, Турция, США, а также ЕС как организация.

Неизвестные напали на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед концертом группы «Пикник». Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

В здании концертного зала начался пожар, обрушилась кровли. По данным МЧС, пожар локализован. Ведомство сообщало, что его площадь составила почти 13 тыс. кв. м.

ФСБ сообщала о 40 погибших и более сотни раненых. Минздрав Московской области затем опубликовал первые списки жертв и раненых. В первой версии значилось 37 человек, позже список расширили до 145 человек (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии есть повторы. Позднее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что после нападения госпитализировали 115 человек, из них пятеро детей. Один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии, уточнил он. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.