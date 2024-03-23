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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Хуситы осудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Йеменские хуситы осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Йеменские хуситы осудили теракт в красногорском «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении члена политбюро движения Али аль-Кахума.

«Мы осуждаем террористическую атаку, направленную на торговый комплекс в российской столице и унесшую жизни десятков мирных жителей», — приводит его слова ТАСС. Представитель хуситов также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные боевики, они начали стрелять по людям, а после подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 133 человека. Еще 140 пострадали, сообщил Минздрав.

Власти многих стран, в том числе Афганистана, Великобритании, Германии, Италии и США, осудили теракт и выразили соболезнования в связи с ним.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе».

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Теги
хуситы теракт «Крокус Сити Холл»
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