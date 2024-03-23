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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФПК усилила меры безопасности в поездах после теракта

ФПК усилила меры безопасности в поездах дальнего следования после теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) после теракта в «Крокус Сити Холле» усилила меры безопасности в поездах дальнего следования, сообщила пресс-служба компании.

«Введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны», — говорится в публикации. Работники поездных бригад проходят дополнительны инструктажи, добавили в ФПК. Перед отправлением, по время поездки и после прибытия дополнительно проверяют составы, а пассажиров информируют о мерах предосторожности, заключили в компании.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Ранее РЖД сообщила об усилении мер безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. Компания также сообщила, что пассажиры до 26 марта могут сдать билеты на поезда без дополнительных сборов за возврат. «Аэрофлот» также разрешил обменять билеты или вернуть деньги пассажирам, вылетающим с 20:00 22 марта по 25 марта.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. СК завел дело о теракте (ст. 205 УК). Задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Общенациональный траур объявили 24 марта.

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