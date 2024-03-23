РЖД до 26 марта разрешили вернуть билеты без сбора из-за атаки на «Крокус»

РЖД разрешили вернуть билеты без сбора после теракта в «Крокус Сити»

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Пассажиры могут сдать билеты на поезда без дополнительных сборов за возврат до 26 марта включительно, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

Вернуть можно будет и билеты, купленные по невозвратному тарифу.

Ранее в РЖД сообщили, что в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей были усилены меры безопасности. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, заявили в компании.

Минтранс сообщал, что на объектах транспорта продолжает действовать максимально возможный (третий) уровень безопасности.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).