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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два дрона

Богомаз: силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО сбили два дрона над Климовским и Выгоничским районами, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красный бор: повреждения получили несколько неисправных автомобилей и линии энергоснабжения.

В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200
Политика

В ночь на 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов над российскими регионами: по пять над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, отчиталось Минобороны.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. В частности, 17 марта в регионе сбили ракету С-200; 16 марта — реактивный беспилотник «Стриж».

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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