Богомаз: силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской областью

Над Брянской областью сбили два дрона

Фото: Минобороны России

Средства ПВО сбили два дрона над Климовским и Выгоничским районами, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красный бор: повреждения получили несколько неисправных автомобилей и линии энергоснабжения.

В ночь на 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов над российскими регионами: по пять над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, отчиталось Минобороны.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. В частности, 17 марта в регионе сбили ракету С-200; 16 марта — реактивный беспилотник «Стриж».