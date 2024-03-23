Над Брянской областью сбили два дрона
Средства ПВО сбили два дрона над Климовским и Выгоничским районами, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красный бор: повреждения получили несколько неисправных автомобилей и линии энергоснабжения.
В ночь на 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов над российскими регионами: по пять над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, отчиталось Минобороны.
С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. В частности, 17 марта в регионе сбили ракету С-200; 16 марта — реактивный беспилотник «Стриж».
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