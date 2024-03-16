Над Брянской областью уничтожили реактивный дрон «Стриж»

В Брянской области при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силы ПВО уничтожили реактивный беспилотник ВСУ «Стриж», сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В частности, в ночь на 13 марта в области сбили восемь дронов, в том числе над Стародубским муниципальным округом. На следующий день, 14 марта, ВСУ обстреляли село Хинель Севского района. Повреждение получило одно домовладение, было частично нарушено энергоснабжение.