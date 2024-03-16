 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью уничтожили реактивный дрон «Стриж»

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили дрон в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силы ПВО уничтожили реактивный беспилотник ВСУ «Стриж», сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Брянске
Политика

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В частности, в ночь на 13 марта в области сбили восемь дронов, в том числе над Стародубским муниципальным округом. На следующий день, 14 марта, ВСУ обстреляли село Хинель Севского района. Повреждение получило одно домовладение, было частично нарушено энергоснабжение.

Над Брянской областью уничтожили реактивный дрон «Стриж»
Над Брянской областью уничтожили реактивный дрон «Стриж»

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Брянске
Политика
В брянском селе из-за обстрела нарушилась подача электричества
Политика
В Брянске задержали мужчину по подозрению в попытке подрыва двух зданий
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Судьба ₽100 млрд: помогут ли индексу Мосбиржи деньги от обмена активами Инвестиции, 09:30
Эксперты назвали города с самыми довольными своей карьерой россиянами Бизнес, 09:30
Над Белгородской областью сбили еще два дрона Политика, 09:23
Красный Крест заявил о взломе после поста о платной эвакуации в Белгороде Политика, 09:18
ЦБ назвал долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год Финансы, 09:01
Какая валюта самая дорогая в мире и сколько она стоит Инвестиции, 09:00
5 сериалов на выходные: «Анатомия страсти», «Курьеры» и другие Life, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден против Нетаньяху. Как война рушит экономику Израиля и связи с США Pro, 08:59
Над Брянской областью уничтожили реактивный дрон «Стриж» Политика, 08:57
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов Vampire Политика, 08:54
На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки дрона Политика, 08:49
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 08:16
В Белгороде и окрестностях запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:10
Минобороны заявило об уничтожении трех Patriot и ударе по «Кракену» Политика, 08:00