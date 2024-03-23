Повторный запуск совместного российско-американского экипажа. Трансляция
С космодрома Байконур повторно запускают ракету "Союз-2.1а", которая должна вывести пилотируемый корабль "Союз МС-25" к МКС. На борту находится смешанный российско-американо-белорусский экипаж. Командир экипажа - космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий. На корабле также летят астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусская женщина-космонавт Марина Василевская.
Первоначально корабль должны были запустить 21 марта. Но пуск отменили менее чем за минуту. Позже Роскосмос сообщил, что запуск был отменен в автоматическом режиме из-за падения напряжения химического источника тока. Госкомиссия дала разрешение на повторный запуск ракеты.
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