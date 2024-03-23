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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дрон самолетного типа уничтожили около 14:30 мск.

Ночью 23 марта над регионом сбили пять дронов, отчитывалось Минобороны. Тогда беспилотник атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат.

Дрон атаковал металлургический комбинат в Белгородской области
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Вид на здания Оскольского электрометаллургического комбината

Позднее над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

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