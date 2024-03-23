Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
По данным ведомства, дрон самолетного типа уничтожили около 14:30 мск.
Ночью 23 марта над регионом сбили пять дронов, отчитывалось Минобороны. Тогда беспилотник атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат.
Позднее над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
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