Над Белгородской областью сбили беспилотник

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дрон самолетного типа уничтожили около 14:30 мск.

Ночью 23 марта над регионом сбили пять дронов, отчитывалось Минобороны. Тогда беспилотник атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат.

Позднее над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.