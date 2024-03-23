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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте

Кадыров: бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Бойцы «Ахмата» участвовали в задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». По словам Кадырова, их представят к государственным наградам
Один из задержанных по подозрению в нападении на &laquo;Крокус Сити Холл&raquo;
Один из задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл» (Фото: margaritasimonyan / Telegram)

Бойцов чеченского полка «Ахмат», которые вместе с сотрудниками ФСБ задержали в Брянской области подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», наградят. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов «Ахмат» и заявил, что они будут представлены к государственным наградам», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что чеченские бойцы прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов в районе трех часов ночи и приступили к прочесыванию местности. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал, уточнил Кадыров.

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Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу. В здании также начался пожар. По последним официальным данным, погибли 115 человек.

ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте». Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн, заявил, что двух подозреваемых задержали в районе деревни Хацунь в Брянской области. По его словам, в машине, на которой передвигались подозреваемые, нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте
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Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допросов двух задержанных. Один из них рассказал, что получил указания устроить теракт через Telegram, где «слушал урок проповедника». По словам мужчины, связался с ним помощник этого проповедника, это произошло около месяца назад. Он также утверждает, что за убийства людей ему обещали около 500 тыс. руб.

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Яна Ломакина
Рамзан Кадыров "Ахмат" задержание Брянская область награды теракт «Крокус Сити Холл»
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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