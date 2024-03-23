Кадыров: бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте

Бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте

Бойцы «Ахмата» участвовали в задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». По словам Кадырова, их представят к государственным наградам

Один из задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл» (Фото: margaritasimonyan / Telegram)

Бойцов чеченского полка «Ахмат», которые вместе с сотрудниками ФСБ задержали в Брянской области подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», наградят. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов «Ахмат» и заявил, что они будут представлены к государственным наградам», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что чеченские бойцы прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов в районе трех часов ночи и приступили к прочесыванию местности. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал, уточнил Кадыров.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу. В здании также начался пожар. По последним официальным данным, погибли 115 человек.

ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте». Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн, заявил, что двух подозреваемых задержали в районе деревни Хацунь в Брянской области. По его словам, в машине, на которой передвигались подозреваемые, нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

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Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допросов двух задержанных. Один из них рассказал, что получил указания устроить теракт через Telegram, где «слушал урок проповедника». По словам мужчины, связался с ним помощник этого проповедника, это произошло около месяца назад. Он также утверждает, что за убийства людей ему обещали около 500 тыс. руб.