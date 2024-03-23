Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»
Спецслужбы Белоруссии помогли российским коллегам не дать участникам теракта в «Крокус Сити Холле» перейти границу, заявил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.
«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — приводит его слова «БелТА».
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников сообщил о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Последних нашли в Брянской области, их этапируют в Москву. По данным ФСБ, они планировали перейти границу с Украиной.
Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, говорил, что двух подозреваемых задержали в районе деревни Хацунь в Брянской области.
заявил днем 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас там ведутся работы по разбору завалов.
По данным СК, число погибших составило 115 человек, поисковые операции продолжаются. В Минздраве сообщали о госпитализации 107 пострадавших, 16 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным ведомства, еще восемь человек уже выписали, 32 оказали медицинскую помощь амбулаторно.
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