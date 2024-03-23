 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

Посол Крутой: спецслужбы Белоруссии и России не дали перейти границу террористам
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Спецслужбы Белоруссии и России не допустили перехода участников теракта в «Крокус Сити Холле» через границу, сообщил посол республики в Москве. Ранее в ФСБ заявили о задержании 11 человек, четверых из них нашли в Брянской области
Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спецслужбы Белоруссии помогли российским коллегам не дать участникам теракта в «Крокус Сити Холле» перейти границу, заявил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — приводит его слова «БелТА».

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников сообщил о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Последних нашли в Брянской области, их этапируют в Москву. По данным ФСБ, они планировали перейти границу с Украиной.

Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, говорил, что двух подозреваемых задержали в районе деревни Хацунь в Брянской области.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли людей, подожгли помещения и скрылись. Расположенный в здании концертный зал выгорел полностью, есть угроза обрушения потолка, заявил днем 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас там ведутся работы по разбору завалов.

По данным СК, число погибших составило 115 человек, поисковые операции продолжаются. В Минздраве сообщали о госпитализации 107 пострадавших, 16 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным ведомства, еще восемь человек уже выписали, 32 оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Белоруссия ФСБ теракт Крокус Сити Холл Московская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»⁠ Политика, 15:26
Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов в Москве Общество, 15:23
НАТО, главы ЕК и Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе» Общество, 15:19
В МЧС назвали площадь горения в «Крокусе» Общество, 15:17
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 15:14
Повторный запуск совместного российско-американского экипажа. Трансляция Технологии и медиа, 15:14
Центр крови Москвы пообещал работать «до последнего донора» Общество, 15:10
Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле» Политика, 15:05
В Москве простились с Василием Уткиным. Фоторепортаж Спорт, 15:03
Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина Общество, 15:02
Акции памяти жертв теракта в «Крокусе» у посольств России. Видео Общество, 14:53
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:45
Задержание подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Видео Общество, 14:45
В Казахстане усилят меры безопасности после теракта в «Крокусе» Политика, 14:44