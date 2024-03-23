Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

Спецслужбы Белоруссии и России не допустили перехода участников теракта в «Крокус Сити Холле» через границу, сообщил посол республики в Москве. Ранее в ФСБ заявили о задержании 11 человек, четверых из них нашли в Брянской области

Дмитрий Крутой (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спецслужбы Белоруссии помогли российским коллегам не дать участникам теракта в «Крокус Сити Холле» перейти границу, заявил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — приводит его слова «БелТА».

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников сообщил о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Последних нашли в Брянской области, их этапируют в Москву. По данным ФСБ, они планировали перейти границу с Украиной.

Депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, говорил, что двух подозреваемых задержали в районе деревни Хацунь в Брянской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли людей, подожгли помещения и скрылись. Расположенный в здании концертный зал выгорел полностью, есть угроза обрушения потолка, заявил днем 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас там ведутся работы по разбору завалов.

По данным СК, число погибших составило 115 человек, поисковые операции продолжаются. В Минздраве сообщали о госпитализации 107 пострадавших, 16 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным ведомства, еще восемь человек уже выписали, 32 оказали медицинскую помощь амбулаторно.