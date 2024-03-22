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Военная операция на Украине ,  
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Военные уничтожили гаубицу ВСУ у границы около Белгородской области

Кадры уничтожения гаубицы у границы около Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные уничтожили гаубицу ВСУ у границы около Белгородской области
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Российские военные уничтожили гаубицу М777 в приграничном районе около Белгородской области, сообщило Минобороны России. Артиллерийскую установку уничтожили в лесном массиве. Кроме нее был уничтожен расчет гаубицы.

Приграничное село Козинки в Белгородской области было полностью зачищено от украинских военных, сообщало 20 марта Минобороны. Российские военные с пограничниками с середины марта фиксировали попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России.

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Фото:Яндекс.Карты

Военные уничтожили гаубицу ВСУ у границы около Белгородской области
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