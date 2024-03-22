Военные уничтожили гаубицу ВСУ у границы около Белгородской области
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в приграничном районе около Белгородской области, сообщило Минобороны России. Артиллерийскую установку уничтожили в лесном массиве. Кроме нее был уничтожен расчет гаубицы.
Приграничное село Козинки в Белгородской области было полностью зачищено от украинских военных, сообщало 20 марта Минобороны. Российские военные с пограничниками с середины марта фиксировали попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России.
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