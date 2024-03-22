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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Гладков: при обстреле Белгорода погибла женщина, гулявшая с собакой
Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждения получили три учреждения здравоохранения и жилые дома. Погибла женщина, вышедшая на прогулку с собаками, одна из них погибла вместе с хозяйкой
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела Белгорода погиб один человек, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнем сразу восстановление», — сообщил он.

После обстрела была проведена эвакуация из перинатального центра № 2, всех женщин доставили в перинатальный центр № 1 на улице Некрасова, рассказал ТАСС представитель медучреждения.

По данным телеграм-канала SHOT, один погибший при обстреле — местная жительница, которая гуляла с собаками, снаряд разорвался в паре метров от нее. «К большому горю, один человек погиб — женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — подтвердил эту информацию Гладков.

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Утром Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили над Белгородской областью восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Белгородская область подвергается атакам ВСУ с начала российской военной операции на Украине. В последнее время число обстрелов и ударов беспилотников увеличилось. Мэр Белгорода Валентин Демидов 20 марта рассказал, что только за последние полторы недели в городе в результате атак со стороны Украины было повреждено более 900 квартир и частных домов.

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В результате обстрела Белгорода 21 марта пострадали пять человек, они получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Были повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах, десять автомобилей, остекление в «Белгород Арене», а также линия электропередачи. Без света временно остались около 5 тыс. жителей.

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода
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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел погибшие Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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