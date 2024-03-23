В Свердловской области после нападения на «Крокус» отменили мероприятия
В Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщил департамент информационной политики региона в телеграм-канале.
«Все увеселительные мероприятия отменены в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также поручил провести заседания антитеррористических комиссий во всех регионах округа. Комиссии должны будут определить порядок проведения массовых мероприятий и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на объектах транспорта, в том числе на вокзалах и в аэропортах.
Минкультуры ранее из-за теракта объявило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни. Власти ряда регионов сообщили, что все праздники, концерты и соревнования, запланированные на ближайшие два дня, не состоятся.
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в концертном зале должна была выступать музыкальная группа «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании также раздавались взрывы, после чего произошел пожар.
Следственный комитет России сообщил, что в результате теракта погибли более 60 человек. Госпитализированы, по данным Минздрава, в общей сложности 115 человек. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).
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