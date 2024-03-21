В Брянской области сбили украинский беспилотник

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон пытался совершить атаку в регионе около 15:10 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

Так, 17 марта в Брянской области подразделения ПВО сбили ракету С-200, запущенную ВСУ. В тот же день в регионе были перехвачены два реактивных беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Александра Богомаза, дроны перехватили над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Позже Минобороны России уточнило, что идет речь о дронах Ту-141 «Стриж».