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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом в Брянской области украинском дроне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон пытался совершить атаку в регионе около 15:10 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

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Фото:Яндекс.Карты

С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

Так, 17 марта в Брянской области подразделения ПВО сбили ракету С-200, запущенную ВСУ. В тот же день в регионе были перехвачены два реактивных беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Александра Богомаза, дроны перехватили над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Позже Минобороны России уточнило, что идет речь о дронах Ту-141 «Стриж».

В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник

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Теги
Минобороны Украина Брянская область беспилотники дроны
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