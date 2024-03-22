Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог после нападения на «Крокус Сити Холл»

Дептранс сообщил о перекрытиях после нападения на «Крокус Сити Холл»

Фото: АГН «Москва»

В Москве перекрыли движение на некоторых магистралях после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщил городской департамент транспорта в телеграм-канале.

Так, перекрыто движение:

по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД;

через съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону кольцевой автодороги;

по съезду с Новорижского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

По Волоколамскому шоссе в сторону области движение ограничено.

Дептранс призвал жителей отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные маршруты.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли.

В московских аэропортах и на вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров.