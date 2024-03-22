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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Дептранс сообщил о перекрытиях после нападения на «Крокус Сити Холл»

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог после нападения на «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве перекрыли движение на некоторых магистралях после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщил городской департамент транспорта в телеграм-канале.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

Так, перекрыто движение:

  • по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД;
  • через съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону кольцевой автодороги;
  • по съезду с Новорижского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

По Волоколамскому шоссе в сторону области движение ограничено.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Дептранс призвал жителей отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные маршруты.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли.

В московских аэропортах и на вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров.

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Теги
Москва Крокус Сити Холл перекрытие движения «Крокус Сити Холл»
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