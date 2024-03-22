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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФСБ сообщила о 40 погибших во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»

ФСБ: во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В результате нападения со стрельбой и пожара в «Крокус Сити Холле», по предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, ранены более 100
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Во время стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холле», по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 ранены, сообщила ФСБ.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже. На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.

Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.

Обстановка у «Крокус Сити Холла» после стрельбы и пожара. Видео
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СОБР начал штурм здания. Следственный комитет завел дело по ст. 205 УК (террористический акт).

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Крокус Сити Холл теракт ФСБ погибшие «Крокус Сити Холл»
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