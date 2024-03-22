Эрдоган осудил теракт в «Крокус Сити»

Захарова: глава МИД Турции от лица Эрдогана осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава турецкого МИДа позвонил Лаврову и от имени Эрдогана осудил теракт в «Крокус Сити», а также выразил соболезнования россиянам, сообщила Захарова

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудил теракт в «Крокус Сити Холле», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени Президента Реджепа Тайипа Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в «Крокус сити холл» и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта», — написала она в телеграм-канале.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити» перед концертом началась стрельба, после возник пожар. Источник РБК сообщал о как минимум пяти нападавших в камуфляже. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, пострадали 100. Пострадавших доставляют в больницы, медики оценивают состояние большинства из них как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии, говорил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

СОБР начал штурм здания, Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Росгвардия сообщила, что на месте теракта ведется поиск террористов.

В связи с произошедшим высказались власти ряда стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, США, Германии и др.