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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о взрывах в трех селах Белгородской области

Гладков сообщил об атаках белгородских сел Никитское, Цаповка и Богун-Городок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области атакованы села Никитское, Богун-Городок и Цаповка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Первые два, по словам губернатора, подверглись атакам дронов, Цаповка попала под обстрел.

В Никитском дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, он получил повреждения. Пострадавших нет.

На окраине Богун-Городка дрон сбросил три взрывных устройства. Никто не пострадал, однако повреждения получила кровля жилого дома.

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В селе Цаповка, которое попало под обстрел, также нет пострадавших, сообщил Гладков. По его словам, часть снарядов попала на территорию сельскохозяйственного предприятия, был поврежден один из его корпусов. Также ущерб получили коммуникации.

Все три села расположены в Борисовском районе области. Никитское находится примерно в 25 км от границы с Сумской областью Украины, Богун-Городок — примерно в 2,5. Цаповка расположена к ней ближе всех (расстояние до границы — чуть более 1 км).

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Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников после начала военной операции. Атакам подвергается и Белгородская область. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Гладков сообщил о взрывах в трех селах Белгородской области
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Белгородская область беспилотники обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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