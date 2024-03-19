В НСПК отвергли собственные ограничения на работу карт «Мир» за границей
Платежная система «Мир» со своей стороны никак не ограничивает работу с зарубежными партнерами, сообщил РБК представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы.
«Решение о приеме карт «Мир» в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно», — сказал собеседник РБК.
Так он прокомментировал сообщение представителя банка «ВТБ Армения» и источника РБК на российском платежном рынке, что карты российской платежной системы «Мир» в ближайшее время перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. Как уточнил представитель «дочки» российского ВТБ, это произойдет 30 марта, однако инфраструктуры «ВТБ Армения» ограничения не коснутся.
Как пояснил представитель банка, с 30 марта пользователям будут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работу карт «ВТБ Армения» это не повлияет, карты «Мир» также будут обслуживаться самим банком в полном объеме. Это подтвердил представитель ВТБ.
Представитель Банка России, в свою очередь, подчеркнул, что Москва продолжает работу с дружественными странами по вопросу о приеме карт «Мир».
В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против компании «Национальная система платежных карт» (НСПК). На момент введения ограничений карты «Мир», кроме Армении, работали (в зависимости от терминала; расплатиться ими можно было не везде) в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе. Банки в отдельных странах, где принимались такие карты, прекратили работу с ними.
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