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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области разрушен объект инфраcтруктуры

В Одесской области повредили объект инфраструктуры после ночных взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Объект инфраструктуры получил повреждения в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в ходе телемарафона.

«Разрушено здание, но оно давно не использовалось», — отметила представитель (цитата по ТСН).

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь с четверга на пятницу объекты инфраструктуры на территории под контролем ВСУ получили повреждения. По его словам, они разрушены.

Глава Херсонской областной военной администрации в подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры и административного здания.

Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина его результаты не признала, Киев считает перешедшие под контроль Москвы территории оккупированными.

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