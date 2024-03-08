В Одесской области разрушен объект инфраcтруктуры
Объект инфраструктуры получил повреждения в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в ходе телемарафона.
«Разрушено здание, но оно давно не использовалось», — отметила представитель (цитата по ТСН).
Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь с четверга на пятницу объекты инфраструктуры на территории под контролем ВСУ получили повреждения. По его словам, они разрушены.
Глава Херсонской областной военной администрации в подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры и административного здания.
Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина его результаты не признала, Киев считает перешедшие под контроль Москвы территории оккупированными.
В ночь на 8 марта в ряде регионов Украины прозвучали взрывы — в частности, в Одесской, Харьковской, Кировоградской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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