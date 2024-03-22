 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Глава ЕК анонсировала меры против российского и белорусского зерна

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС повысит тарифы на российское и белорусское зерно
Сюжет
Война санкций
Ранее FT писала, что пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии составят €95 за тонну, на семена масличных культур и продукты их переработки — 50%. МИД России предрек негативное влияние этих мер на рынки продовольствия
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

ЕС повысит тарифы на импорт зерновых из России и Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, трансляция которой шла на ее странице в Х (бывший Twitter).

«Мы подготовили предложение по повышению тарифов на российский и белорусский импорт зерновых, семян масличных культур и продуктов из них», — сообщила фон дер Ляйен. Он отметила, что мера позволит предотвратить «дестабилизацию европейского рынка» и также лишит Россию доходов от торговли с ЕС.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление председателя ЕК, задалась вопросом, как эти меры «будут способствовать продовольственной безопасности в мире». «Они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — полагает дипломат.

ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из России. Что это значит
Бизнес
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

19 марта, Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что ЕК собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. На семена масличных культур и продукты их переработки установят пошлины в размере 50%. Собеседник издания отметили, что такие меры приведут к росту цен «как минимум на 50%» и сведут спрос к нулю. Обсуждение вопроса идет на фоне продолжающихся в ЕС протестов фермеров.

FT приводила данные, согласно которым в 2023 году ЕС импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых и масличных культур, а также их производных. Это составляет около 1% от общего потребления этих товаров странами ЕС.

Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов в разговоре с РБК отметил, что для России ЕС не является значимым рынком сбыта, поскольку объем экспорта основных зерновых сельскохозяйственных культур Москвой в 2023 году составил около 66 млн т, общая доля ЕС в экспорте крайне незначительна. Большая часть российского зерна, по словам аналитика, идет в Турцию, Египет, Иран и другие восточные страны. Касательно масличных продуктов ситуация аналогична, отметил он.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин усомнился в том, что поставки зерновых в ЕС были на уровне 4 млн тонн. России будет достаточно просто переориентировать объемы поставок, которые шли в Европу, на более перспективные рынки Ближнего Востока и Африки, указал Зернин.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия зерно
Материалы по теме
В Балтии, Польше и Чехии призвали запретить импорт зерна из России
Политика
FT сообщила о планах ЕК ввести пошлину на зерно из России в €95 за тонну
Политика
RMF узнало о готовности ЕК ограничить импорт зерна из России и Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
FT узнала, что ЕС решил пересмотреть союзный договор ради помощи Украине Политика, 02:38
МВФ одобрил транш на $880 млн для Украины Политика, 02:18
Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации Евро-2024 Спорт, 01:57
Саммит ЕС не принял решения по замороженным активам России Политика, 01:41
На Камчатке мужчина взял в заложники женщину Общество, 01:25
Глава ЕК анонсировала меры против российского и белорусского зерна Экономика, 01:16
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной Политика, 00:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Захарова обвинила Трасс в подстрекательстве к терроризму Политика, 00:43
Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым Политика, 00:29
Лидеры ЕС призвали к прекращению огня впервые с начала конфликта в Газе Политика, 00:14
Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян Финансы, 00:00
«Человекомашины» в плену под землей: обзор романа «Тоннель» Life, 00:00
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21 мар, 23:59
ЕС решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины Политика, 21 мар, 23:48