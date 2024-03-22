Глава ЕК анонсировала меры против российского и белорусского зерна

Ранее FT писала, что пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии составят €95 за тонну, на семена масличных культур и продукты их переработки — 50%. МИД России предрек негативное влияние этих мер на рынки продовольствия

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

ЕС повысит тарифы на импорт зерновых из России и Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, трансляция которой шла на ее странице в Х (бывший Twitter).

«Мы подготовили предложение по повышению тарифов на российский и белорусский импорт зерновых, семян масличных культур и продуктов из них», — сообщила фон дер Ляйен. Он отметила, что мера позволит предотвратить «дестабилизацию европейского рынка» и также лишит Россию доходов от торговли с ЕС.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление председателя ЕК, задалась вопросом, как эти меры «будут способствовать продовольственной безопасности в мире». «Они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — полагает дипломат.

19 марта, Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что ЕК собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. На семена масличных культур и продукты их переработки установят пошлины в размере 50%. Собеседник издания отметили, что такие меры приведут к росту цен «как минимум на 50%» и сведут спрос к нулю. Обсуждение вопроса идет на фоне продолжающихся в ЕС протестов фермеров.

FT приводила данные, согласно которым в 2023 году ЕС импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых и масличных культур, а также их производных. Это составляет около 1% от общего потребления этих товаров странами ЕС.

Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов в разговоре с РБК отметил, что для России ЕС не является значимым рынком сбыта, поскольку объем экспорта основных зерновых сельскохозяйственных культур Москвой в 2023 году составил около 66 млн т, общая доля ЕС в экспорте крайне незначительна. Большая часть российского зерна, по словам аналитика, идет в Турцию, Египет, Иран и другие восточные страны. Касательно масличных продуктов ситуация аналогична, отметил он.

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Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин усомнился в том, что поставки зерновых в ЕС были на уровне 4 млн тонн. России будет достаточно просто переориентировать объемы поставок, которые шли в Европу, на более перспективные рынки Ближнего Востока и Африки, указал Зернин.