Пункт пропуска в Калининградской области закрыли из-за польских фермеров

Из-за протестов фермеров польская сторона не будет принимать машины на пункте пропуска Мамоново 2 — Гжехотки. Польские аграрии протестуют с начала февраля из-за беспошлинных поставок украинской продукции

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Пункт пропуска Мамоново 2 на границе между Калининградской областью и Польшей 20 марта не будет работать, потому что польская сторона не сможет принимать машины из-за протестов фермеров, сообщил РБК руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«По поступившей информации, сегодня с 9:00 пункт пропуска Мамоново 2 — Гжехотки не будет функционировать — польская сторона не будет принимать машины. Просим учесть при планировании поездок. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров», — рассказал Лысков.

Газета Wyborcza пишет, что польские фермеры заблокировали дорогу между городами Быгощ и Торунь еще ночью. Они также разложили стога сена и поставили технику в Стшижуве. Управление национальных дорог Польши сообщило, что протестующие уже заблокировали трассы в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.

Акции протеста в Польше возобновились в начале февраля. Причиной волнений стало предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров и ввести ограничения на импорт наиболее чувствительной сельхозпродукции. Льготы ввели после начала военной операции на Украине.

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