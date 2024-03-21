Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности
Чеченские силовики должны быть в состоянии постоянной боевой готовности, чтобы в любой момент отразить возникшую угрозу, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — написал он в телеграм-канале.
Кадыров выразил уверенность, что руководство ответственно отнесется к поставленным задачам. «Для этого у них имеются все необходимые возможности и ресурсы», — заключил он.
Об участии военнослужащих из Чечни в военных действиях на Украине Кадыров говорил с февраля 2022 года, подчеркивая, что они задействованы в наиболее горячих точках операции.
Летом того же года он объявил о формировании в республике четырех батальонов, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они пополнили состав войск Минобороны и получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Кадыров объяснил решение «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».
В мае 2023 года Кадыров сообщил, что с начала военной операции в зону боевых действий было направлено более 26 тыс. человек из Чечни.
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