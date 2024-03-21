 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности

Кадыров призвал силовиков в Чечне быть в состоянии боевой готовности
Сюжет
Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Чеченские силовики должны быть в состоянии постоянной боевой готовности, чтобы в любой момент отразить возникшую угрозу, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров выразил уверенность, что руководство ответственно отнесется к поставленным задачам. «Для этого у них имеются все необходимые возможности и ресурсы», — заключил он.

Кадыров рассказал, сколько чеченцев участвуют в военной операции
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Об участии военнослужащих из Чечни в военных действиях на Украине Кадыров говорил с февраля 2022 года, подчеркивая, что они задействованы в наиболее горячих точках операции.

Летом того же года он объявил о формировании в республике четырех батальонов, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они пополнили состав войск Минобороны и получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Кадыров объяснил решение «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

В мае 2023 года Кадыров сообщил, что с начала военной операции в зону боевых действий было направлено более 26 тыс. человек из Чечни.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Персоны
Чечня Рамзан Кадыров Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента
Политика
Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов
Политика
Кадыров опроверг существование рынка обмена военнопленных в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
ЕС решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины Политика, 23:48
Эксперты оценили риски «пыльцевых бурь» в Москве Общество, 23:21
В Париже допустили, что помощь Киеву выйдет за пределы поставок оружия Политика, 23:16
В МИДе посоветовали Макрону не проверять готовность России к ответу Политика, 23:05
Военные Норвегии сообщили об ущербе на $750 тыс. от учений НАТО Политика, 22:56
Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности Политика, 22:49
Пентагон сообщил об отходе Украины с позиций без новой помощи США Политика, 22:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 22:40
В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры Общество, 22:26
Ученые предупредили о первом сокращении населения Земли со времен чумы Общество, 22:09
В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России Политика, 22:02
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче Спорт, 21:58
«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» Спорт, 21:51
Завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister на 782 млн руб. Бизнес, 21:47