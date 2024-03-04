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Политика ,  
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В МИД России назвали провокационными учения НАТО Nordic Response

Замглавы МИДа назвал провокационными учения НАТО Nordic Response
Фото: Cpl. Joshua Kumakaw / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cpl. Joshua Kumakaw / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response, в которых принимают участие Финляндия и Швеция, недавно вступившие в альянс. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

«Военные следят, для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — сказал он (цитата по ТАСС).

Учения Nordic Response проходят с 3 по 14 марта 2024 года. Вооруженные силы Норвегии ранее сообщили, что в учениях примут участие более 20 тыс. солдат из 13 стран альянса: Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Военные мероприятия проходят на территориях северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии.

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В учениях задействованы более 50 морских судов, в том числе подводные лодки и авианосцы, свыше 100 самолетов, включая истребители, а также вертолеты Sikorsky CH-53 Super Stallion, Merlin, Cobra и Osprey. В наземных маневрах используются различные артиллерийские системы, танки и другая военная техника.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в феврале заявила, что военные учения НАТО у границ России приведут к эскалации напряженности. Она заверила, что Кремль не оставит это без ответа.

В МИД России назвали провокационными учения НАТО Nordic Response
В МИД России назвали провокационными учения НАТО Nordic Response

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Теги
МИД Александр Грушко военные учения НАТО
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