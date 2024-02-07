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Политика ,  
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МИД пообещал ответ на учения НАТО Nordic Response

Захарова: учения НАТО Nordic Response приведут к эскалации
Фото: forsvaret.no
Фото: forsvaret.no

Военные учения НАТО Nordic Response, которые пройдут в Норвегии, Финляндии и Швеции, приведут к эскалации напряженности и не останутся без ответа России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Учения Nordic Response пройдут с 3 по 14 марта 2024 года. В них будут участвовать свыше 20 тыс. военнослужащих из 14 государств.

«Наша страна не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова добавила, что действия норвежских властей чреваты эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Они нанесут ущерб стране, «фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета».

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Весной 2024 года также пройдут учения НАТО Steadfast Defender. В них примут участие около 90 тыс. военных из стран НАТО, а также Швеции.

В российском МИДе назвали учения одним из элементов «гибридной войны, развязанной Западом против России» и подчеркнули, что Москву этим «не впечатлить».

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МИД Мария Захарова НАТО Норвегия Швеция Финляндия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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