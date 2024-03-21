В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры

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Концерт кавер-группы «Цветной бульвар», исполняющей песни Дианы Арбениной и Земфиры (признана иноагентом) отменили в баре Новороссийска, передает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на мэрию города.

Как отмечает издание, отменить выступление просили представители городской «Ассоциации волонтеров СВО» и организации «Рубеж». Они требовали «обратить внимание на организаторов данного мероприятия». Активисты были против исполнения песен, авторы которых «в открытую осуждают» военную операцию. Они также обвинили исполнительниц в поддержке украинских вооруженных сил.

Выступление кавер-группы должно было состояться 6 апреля, уточняет «Кубань Информ». По данным обоих изданий, владелец бара решил отменить концерт после беседы с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска.

РБК направил запрос в отдел информационной политики и СМИ администрации Новороссийска, обратился за комментарием к кавер-группе «Цветной бульвар».

Минюст России признал Земфиру иноагентом в феврале 2023 года. Ведомство объяснило это тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала «поддержку от иностранных источников».

Земфира обжаловала это решение, а после отказа снять статус подала апелляцию.

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На концерте в Москве на следующий день после начала боевых действий на Украине Земфира исполнила песню «Не стреляйте». В октябре 2022 года она выступила на Кипре с антивоенным заявлением. После получения статуса иноагента Земфира выпустила клип на песню PODNHA, в которой назвала Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей».

Арбенина в апреле 2022 года выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». С тех пор она регулярно сталкивается с отменой концертов. Артистка называла это беззаконием.