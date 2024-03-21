Глава «Моссада» обсудит возврат заложников с главой ЦРУ и главой разведки Египта

Глава «Моссада» встретится в Катаре с коллегами из ЦРУ и Египта

Давид Барнеа (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской делегации во главе с руководителем службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа отправиться в Катар, чтобы обсудить возврат заложников, сообщает канцелярия главы израильского правительства.

Барнеа должен встретиться в Катаре с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани и главой египетской разведки Аббасом Кемалем.

«Встреча высокопоставленных лиц состоится в рамках переговоров в Дохе и направлена на содействие усилиям по возвращению похищенных», — говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху.

17 марта в Катаре должны были возобновиться переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня в секторе Газа, писал Bloomberg со ссылкой на египетских чиновников. По данным источников агентства, ХАМАС предоставил посредникам новый трехэтапный план.

Первым этапом станет шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников — женщин, больных и пожилых людей, удерживаемых боевиками, в обмен на 350 палестинских пленных, удерживаемых Израилем. ХАМАС также освободит как минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных за каждого солдата.

На втором этапе обе стороны объявят постоянное прекращение огня, а ХАМАС освободит оставшихся израильских солдат в обмен на новых пленных. На третьем этапе ХАМАС передаст тела погибших израильтян в обмен на снятие блокады Газы, что позволит начать восстановление региона.

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По данным Bloomberg, премьер Нетаньяху назвал этот план «нереальным». Однако он согласился отправить израильских переговорщиков в Катар для дальнейшей дискуссии.