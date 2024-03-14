В брянском селе из-за обстрела нарушилась подача электричества

В брянском селе частично нарушилось энергоснабжение в результате обстрела

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Село Хинель Севского района Брянской области попало под обстрел по стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате повреждено одно домовладение, частично нарушено энергоснабжение. По словам Богомаза, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия уже работают оперативные и экстренные службы.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последний раз Богомаз сообщал об атаке на Севский район 4 марта. Тогда под обстрел попало село Лемешовка. Повреждения получили несколько жилых домовладений, частично нарушилось энергоснабжение. Никто не пострадал.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попал поселок Суземка, рассказал губернатор. Легкие ранения получили два мирных жителя, частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение.

Тогда же средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений не было.