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Военная операция на Украине ,  
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В брянском селе из-за обстрела нарушилась подача электричества

В брянском селе частично нарушилось энергоснабжение в результате обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Хинель Севского района Брянской области попало под обстрел по стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате повреждено одно домовладение, частично нарушено энергоснабжение. По словам Богомаза, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия уже работают оперативные и экстренные службы.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

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Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В последний раз Богомаз сообщал об атаке на Севский район 4 марта. Тогда под обстрел попало село Лемешовка. Повреждения получили несколько жилых домовладений, частично нарушилось энергоснабжение. Никто не пострадал.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попал поселок Суземка, рассказал губернатор. Легкие ранения получили два мирных жителя, частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение.

Тогда же средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений не было.

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В брянском селе из-за обстрела нарушилась подача электричества
В брянском селе из-за обстрела нарушилась подача электричества

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Александр Богомаз Брянская область обстрел энергоснабжение
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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