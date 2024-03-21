Мэр Николаева сообщил о взрыве в городе
В Николаеве прозвучал взрыв, сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич.
«Громкий взрыв в городе», — написал он.
За три минуты до публикации сообщения мэр предупредил жителей, что в городе объявлена воздушная тревога. По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, ее сигнал продолжает звучать только в Никопольском районе Днепропетровской области. В Николаевской тревога была отменена в 15:43 мск.
Ранее в тот же день взрывы звучали в Киеве и Харькове. Утром администрация Киевской области сообщила о серии взрывов в Киеве, предупредив о работе ПВО. Во всем регионе звучали сигналы воздушной тревоги. «Зеркало недели» также писало о взрывах в Житомирской области.
Позднее мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы звучали в Подольском районе города. На территории двух расположенных там предприятий упали обломки ракеты.
После падения фрагментов загорелись трансформаторная подстанция, двухэтажное нежилое здание и крыша жилого дома. В Святошинском районе обломки ракет упали на жилой дом и здание детского сада, ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках, сообщил Кличко.
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