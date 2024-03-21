Борисов попросил летящих в космос женщин «приглядывать за мужчиной»
Глава Роскосмоса Юрий Борисов перед стартом очередной пилотируемой миссии с Байконура попросил членов экипажа — женщин «приглядывать» за космонавтом Олегом Новицким. Видеозапись беседы госкорпорация показала в телеграм-канале.
Борисов обратился к космонавту из Белоруссии Марине Василевской и астронавту из США Трейси Дайсон.
«Главное пожелание: Марина, Трейси, прежде всего, вы там за мужчиной приглядывайте, чтобы он на все правильные кнопки там нажимал», — сказал Борисов.
«Это мы умеем», — ответила Василевская.
Пилотируемый корабль «Союз МС-25» должен отправиться к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в 16:21 мск. Изначально старт был запланирован на 13 марта, но его перенесли.
Для Новицкого — Героя России — предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки шесть часов и 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.
Марина Василевская —бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток. Она станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны.
Ожидается, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» совместно с астронавтом NASA Лорал О’Хара. Дайсон останется на станции.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста