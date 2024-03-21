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Технологии и медиа ,  
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Борисов попросил летящих в космос женщин «приглядывать за мужчиной»

Борисов попросил летящих на МКС женщин приглядывать за мужчиной-космонавтом

Глава Роскосмоса Юрий Борисов перед стартом очередной пилотируемой миссии с Байконура попросил членов экипажа — женщин «приглядывать» за космонавтом Олегом Новицким. Видеозапись беседы госкорпорация показала в телеграм-канале.

Борисов обратился к космонавту из Белоруссии Марине Василевской и астронавту из США Трейси Дайсон.

«Главное пожелание: Марина, Трейси, прежде всего, вы там за мужчиной приглядывайте, чтобы он на все правильные кнопки там нажимал», — сказал Борисов.

«Это мы умеем», — ответила Василевская.

Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю
Технологии и медиа
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Image

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» должен отправиться к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в 16:21 мск. Изначально старт был запланирован на 13 марта, но его перенесли.

Для Новицкого — Героя России — предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки шесть часов и 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.

Марина Василевская —бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток. Она станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны.

Ожидается, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» совместно с астронавтом NASA Лорал О’Хара. Дайсон останется на станции.

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Теги
Юрий Борисов Роскосмос Союз МС-25 космонавты
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