Борисов попросил летящих в космос женщин «приглядывать за мужчиной»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов перед стартом очередной пилотируемой миссии с Байконура попросил членов экипажа — женщин «приглядывать» за космонавтом Олегом Новицким. Видеозапись беседы госкорпорация показала в телеграм-канале.

Борисов обратился к космонавту из Белоруссии Марине Василевской и астронавту из США Трейси Дайсон.

«Главное пожелание: Марина, Трейси, прежде всего, вы там за мужчиной приглядывайте, чтобы он на все правильные кнопки там нажимал», — сказал Борисов.

«Это мы умеем», — ответила Василевская.

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» должен отправиться к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в 16:21 мск. Изначально старт был запланирован на 13 марта, но его перенесли.

Для Новицкого — Героя России — предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки шесть часов и 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.

Марина Василевская —бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток. Она станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны.

Ожидается, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» совместно с астронавтом NASA Лорал О’Хара. Дайсон останется на станции.