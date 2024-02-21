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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» признал белорусских космонавтов годными к полету

Двух белорусских космонавтов Василевскую и Ленкову признали годными к полету

Олег Новицкий
Марина Василевская
Иван Вагнер
Анастасия Ленкова
Олег Новицкий
Марина Василевская
Иван Вагнер
Анастасия Ленкова
Олег Новицкий
(Фото: Госкорпорация «Роскосмос» )
Марина Василевская
(Фото: Госкорпорация «Роскосмос» )
Иван Вагнер
(Фото: Госкорпорация «Роскосмос» )
Анастасия Ленкова
(Фото: Госкорпорация «Роскосмос» )

Медицинская комиссия признала годными к космическому полету российских космонавтов Олега Новицкого и Ивана Вагнера, а также гражданок Белоруссии Марину Василевскую и Анастасию Ленкову. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

В состав комиссии вошли представители министерств здравоохранения и обороны России, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, а также специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (входит в «Роскосмос»).

Согласно планам «Роскосмоса», 21 марта с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а» запустят корабль «Союз МС-25». В основной экипаж 21-й экспедиции посещения Международной космической станции войдут Новицкий, Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. В составе дублирующего экипажа будут Вагнер, Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

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Марина Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. До работы бортпроводником она 15 лет профессионально занималась бальными танцами. Анастасия Ленкова — детский хирург, автор более 19 научных публикаций, работает в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии в Минске. Для них полет будет первым.

Олег Новицкий три раза летал к МКС (в 2012, 2016 и 2021 годах) и столько же раз выходил в открытый космос. В общей сложности он провел в космосе более 531 суток, а в открытом космосе — свыше 22 часов. Иван Вагнер был в космосе один раз (в 2020 году), он провел на орбите более 195 суток.

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