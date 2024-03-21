Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, дрон был уничтожен около 14:30 мск. Он относился к самолетному типу.

Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном села Долгое в Белгородской области. Беспилотник упал и взорвался, никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль.

Утром 21 марта Минобороны отчиталось, что средства ПВО сбили над Белгородской областью десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Перед этим в регионе включили оповещение о ракетной опасности. Гладков сообщил позднее, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате атаки с воздуха пострадали пять человек. Повреждения получили жилые дома и инфраструктура.