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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник взорвался в селе Долгое Белгородской области

Гладков: украинский беспилотник взорвался в селе Долгое Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Беспилотник украинской армии атаковал село Долгое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Село Долгое <...> подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал Гладков.

В результате взрыва поврежден легковой автомобиль. В селе на месте падения дрона работают оперативные службы.

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Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ, в регионе и городе фиксируют атаки беспилотников.

20 марта жертвой обстрела стал мужчина, в машину которого попали осколки. Еще два человека пострадали: девушка получила черепно-мозговую травму, мужчина — осколочные ранения правой руки.

Минобороны сообщило, что над территорией области сбили 13 снарядов, выпущенных РСЗО RM-70 Vampire. В Белгороде из-за чрезвычайной ситуации перекрывали одну из улиц.

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Украинский беспилотник взорвался в селе Долгое Белгородской области
Украинский беспилотник взорвался в селе Долгое Белгородской области

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Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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