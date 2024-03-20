Украинский беспилотник взорвался в селе Долгое Белгородской области
Беспилотник украинской армии атаковал село Долгое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Село Долгое <...> подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал Гладков.
В результате взрыва поврежден легковой автомобиль. В селе на месте падения дрона работают оперативные службы.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ, в регионе и городе фиксируют атаки беспилотников.
20 марта жертвой обстрела стал мужчина, в машину которого попали осколки. Еще два человека пострадали: девушка получила черепно-мозговую травму, мужчина — осколочные ранения правой руки.
Минобороны сообщило, что над территорией области сбили 13 снарядов, выпущенных РСЗО RM-70 Vampire. В Белгороде из-за чрезвычайной ситуации перекрывали одну из улиц.
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