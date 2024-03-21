Пять человек пострадали из-за обстрела Белгорода

Гладков: пять человек пострадали в результате обстрела Белгорода

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, у еще одного мужчины осколочные ранения голени. Их доставили в городскую больницу № 2. Еще один мужчина получил осколочные ранения руки и плеча. Его также госпитализировали.

В Белгороде в результате воздушной атаки повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном из зданий осколки снаряда прилетели на верхние этажи, есть угроза обрушения балкона.

Повреждено фасадное остекление в «Белгород Арене», пробита кровля и плита перекрытия. Также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения.

Кроме того, в городе есть повреждение на линии электропередачи, без света временно остались около 5 тыс. жителей. По предварительным данным, повреждены десять автомобилей.

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Повреждения также есть в Белгородском районе. В поселке Дубовое повреждены пять частных домовладений и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский — четыре частных домовладения и один автомобиль.

Утром Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили над Белгородской областью десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Перед этим в регионе включили оповещение о ракетной опасности.

Белгородская область подвергается атакам ВСУ с начала российской военной операции на Украине. В последнее время число обстрелов и ударов беспилотников увеличилось. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что только за последние полторы недели в городе в результате атак со стороны Украины было повреждено более 900 квартир и частных домов.