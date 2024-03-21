Два члена избиркомов умерли во время выборов

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Два члена избиркомов ушли из жизни во время кампании: один погиб при теракте в Бердянске, второй умер свой смертью в Севастополе, об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила во время заседания подведения итогов результатов выборов.

Член участковой избирательной комиссии города Бердянска Запорожской области Елена Ильина погибла 6 марта в результате теракта, об этом сообщала пресс-служба ЦИК.

Под ее автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в машину, произошел взрыв. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачи не сумели ее спасти.

В ходе голосования на президентских выборах в России также от работы по решению судов были отстранены девять членов участковых избирательных комиссий, удалены два наблюдателя, об этом Памфилова сообщала 18 марта.

Выборы президента России проходили в три дня — с 15 по 17 марта. За самовыдвиженца Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 87,28% избирателей. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков получил 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,2%. Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%.