Памфилова огласила итог выборов президента России
За Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 87,28% избирателей, или 76 277 708 человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя окончательные итоги президентских выборов.
- Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31%, или 3 768 470 голосов.
- Представитель «Новых людей» Владислав Даванков получил 3,85%, или 3 362 484 голоса.
- За кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого отдали голоса 3,2%, или 2 795 629 избирателей.
Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%, отметила она. Ранее ЦИК называл явку 77,44%, отметив, что она стала рекордной. Голосовали 87 576 075 человек.
По словам Памфиловой, в истории современной России еще не было таких показателей.
Глава ЦИК также рассказала, что за время выборов было отражено 420 тыс. атак на систему дистанционного электронного голосования. По словам Памфиловой, на ресурсы Центризбиркома совершили 12,2 млн DDoS-атак, их общая продолжительность составила 84 минуты.
Выборы президента России проходили в три дня — с 15 по 17 марта. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно было и удаленно, через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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