ЦИК сообщила об отстранении членов избирательных комиссий в пяти регионах

От работы на выборах по решению суда отстранили девять членов участковых избирательных комиссий, четверых из них — в Санкт-Петербурге. Также были удалены два наблюдателя — в Амурской области и Краснодарском крае

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В ходе голосования на президентских выборах в России от работы по решению судов были отстранены девять членов участковых избирательных комиссий, удалены два наблюдателя, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Всего в дни голосования по решению судов были отстранены по всей России из почти 900 тыс. членов участковых комиссий девять членов участковых избирательных комиссий: один секретарь участковой избирательной комиссии и восемь членов», — рассказала она.

Отстранения были в Санкт-Петербурге (три человека от партии «Яблока» и один от «Справедливой России — За правду»), Адыгее (два человека от «Новых людей» и ЛДПР), в Московской, Оренбургской областях и Удмуртии (по одному от КПРФ).

Двоих наблюдателей (всего, по словам Памфиловой, присутствовали 90% от 333 тыс. человек) удалили в Краснодарском крае и Амурской области.

Президентские выборы в России проходили в течение трех дней, с 15 по 17 марта. После обработки 99,76% голосов лидирует Владимир Путин, получивший 87,29%, на втором месте — Николай Харитонов от КПРФ (4,3%), на третьем — Владислав Даванков от «Новых людей» (3,84%), у Леонида Слуцкого от ЛДПР 3,21%. Число поданных голосов за Путина при этом составило почти 76 млн и поставило абсолютный рекорд. Окончательные результаты объявят 21 марта.

Общая явка избирателей на выборах (включая электронное голосование) составила 77,44% (более 87 млн человек), это рекордный показатель с 1991 года.