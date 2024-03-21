Лавров заявил, что США не будут «плясать под дудку» Украины по цене нефти
Россия рассчитывает, что США не согласятся на требования Украины понизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель, поскольку такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями для самих американцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть».
«Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое — до 30 долларов за баррель. <...> США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому, что это экономически может иметь последствия для самих американцев», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Глава российского МИДа выразил надежду, что у США «остались какие-то остатки национальной гордости» и они не будут «плясать под дудку [президента Украины Владимира] Зеленского».
В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России, поставляемую морским путем, — ее нельзя покупать дороже $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель для нефтепродуктов, которые торгуются с премией и дисконтом к нефти соответственно.
В августе 2023 года источники The Washington Post рассказали, что власти США сопротивляются призывам правительства Украины снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до 30 за баррель. По словам собеседников газеты, Вашингтон опасается, что это побудит Москву сократить добычу нефти, что вызовет скачок цен и «взбудоражит мировую экономику».
С 1 марта 2023 года Россия начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки — это примерно 5% от уровня производства нефти в феврале того же года. 3 марта 2024 года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. барр. в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+. В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. барр. в сутки, экспорт снизят на 121 тыс. барр. в сутки.
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