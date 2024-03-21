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Война санкций ,  
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Лавров заявил, что США не будут «плясать под дудку» Украины по цене нефти

Лавров предупредил о последствиях для США при снижении потолка цен на нефть
Сюжет
Война санкций
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Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Россия рассчитывает, что США не согласятся на требования Украины понизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель, поскольку такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями для самих американцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть».

«Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое — до 30 долларов за баррель. <...> США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому, что это экономически может иметь последствия для самих американцев», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Глава российского МИДа выразил надежду, что у США «остались какие-то остатки национальной гордости» и они не будут «плясать под дудку [президента Украины Владимира] Зеленского».

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России, поставляемую морским путем, — ее нельзя покупать дороже $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель для нефтепродуктов, которые торгуются с премией и дисконтом к нефти соответственно.

В августе 2023 года источники The Washington Post рассказали, что власти США сопротивляются призывам правительства Украины снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до 30 за баррель. По словам собеседников газеты, Вашингтон опасается, что это побудит Москву сократить добычу нефти, что вызовет скачок цен и «взбудоражит мировую экономику».

С 1 марта 2023 года Россия начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки — это примерно 5% от уровня производства нефти в феврале того же года. 3 марта 2024 года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. барр. в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+. В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. барр. в сутки, экспорт снизят на 121 тыс. барр. в сутки.

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Сергей Лавров США нефть потолок цен на нефть
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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