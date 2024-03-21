«Белгород-Арена» получила повреждения после обстрела ВСУ
Здание «Белгород-Арены» оказалось повреждено, предположительно, в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Директор стадиона Юрий Черников рассказал, что пострадали кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление площадки, передает «РИА Новости».
«Центральный вход — практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке… Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло», — сообщил Черников.
Ранее о перехвате десяти реактивных снарядов над Белгородской областью сообщило Минобороны, обстрел велся из чешской РСЗО RM-70 Vampire.
«Белгород-Арена» была открыта в 2021 году после шести лет строительства. Это домашняя арена для волейбольного клуба «Белогорье». Объект рассчитан на 10 тыс. зрителей.
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