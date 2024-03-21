 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone

Bloomberg: Минюст США подаст иск против Apple из-за блокировок доступа в iPhone
Apple в третий раз за 14 лет столкнется с иском от Минюста США по антимонопольному законодательству, но в первый — из-за сохранения доминирующего положения. Чиновники изучали, почему Apple Watch лучше работают с iPhone
Apple AAPL Купить
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Министерство юстиции США готовится подать иск против американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone, пишет Bloomberg.

По информации агентства, иск будет подан в федеральный суд 21 марта. Он станет частью антимонопольную борьбу администрации президента США Джо Байдена против многих крупнейших технологических гигантов страны, отмечает агентство.

Это третий раз, когда Минюст подает в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства за последние 14 лет, но первый случай, когда производителя iPhone обвиняют в незаконном сохранении своего доминирующего положения.

О планируемом решении подать иск ранее писала The New York Times. Сотрудники Минюста провели расследование и задались вопросами, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.

В ведомстве также изучили платежную систему компании для iPhone, которая не позволяет другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги. Представители Минюста неоднократно встречались с Apple, в том числе в декабре 2023 года, чтобы обсудить результаты расследования, пишет NYT.

Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд после жалобы Spotify
Технологии и медиа
Фото:Jack Taylor / Getty Images

Apple ранее заявляла, что ее действия не нарушают антимонопольное законодательство. Защищаясь от критики в 2019 году, компании говорила, что ее подход всегда заключался в том, чтобы «создать больше возможностей не только для бизнеса, но и для художников, творцов, предпринимателей и всех «сумасшедших» с большими идеями».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В конце января 2023 года Минюст США подали гражданский антимонопольный иск против Google из-за многочисленных случаев монополизации цифровых рекламных продуктов.

В исковом заявлении содержится требование к Google продать свои рекламные технологии, такие как сервис для покупки и продажи рекламы, площадка для совершения сделок с рекламой и сервис по показу рекламы в интернете.

Также Федеральная торговая комиссия США собирает материалы для подачи иска против компании Amazon. Ее также проверяет антимонопольная служба США. Агентство расследует приобретение материнской компании One Medical 1Life Healthcare Inc. за $3,5 млрд и сделку по покупке производителя пылесосов Roomba iRobot Corp. за $1,65 млрд.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Ковтун Екатерина
Apple Минюст США антимонопольное законодательство iPhone
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Apple использовать ИИ от Google в новом ПО
Технологии и медиа
Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд после жалобы Spotify
Технологии и медиа
Bloomberg узнал об отказе от презентации новых устройств Apple весной
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов Бизнес, 03:54
В Балтии, Польше и Чехии призвали запретить импорт зерна из России Политика, 03:39
«Ъ» узнал о прекращении отгрузки селитры в Петербурге из-за дронов Бизнес, 02:44
Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone Политика, 02:40
Эстония денонсировала договор о правовой помощи с Россией Политика, 02:12
Несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях Бизнес, 01:45
Посол Китая заявил, что Пекин и Москва продолжат стоять «спина к спине» Политика, 01:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Bloomberg узнал о планах Туска обвинить главу ЦБ в манипуляциях с курсом Политика, 01:13
В Киеве возмутились названиями детсадов «Карандашкино» и «Одуванчик» Политика, 00:51
В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы Политика, 00:37
Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя Политика, 00:19
Персонал клиники, где лечилась Кейт Миддлтон, заподозрили в краже данных Общество, 00:15
Власти США согласились запретить ЛГБТ-флаги в посольствах Политика, 00:08
Россияне увеличили вложения в элитное жилье на 72% этой зимой Недвижимость, 00:00