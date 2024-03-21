Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone
Министерство юстиции США готовится подать иск против американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone, пишет Bloomberg.
По информации агентства, иск будет подан в федеральный суд 21 марта. Он станет частью антимонопольную борьбу администрации президента США Джо Байдена против многих крупнейших технологических гигантов страны, отмечает агентство.
Это третий раз, когда Минюст подает в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства за последние 14 лет, но первый случай, когда производителя iPhone обвиняют в незаконном сохранении своего доминирующего положения.
О планируемом решении подать иск ранее писала The New York Times. Сотрудники Минюста провели расследование и задались вопросами, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.
В ведомстве также изучили платежную систему компании для iPhone, которая не позволяет другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги. Представители Минюста неоднократно встречались с Apple, в том числе в декабре 2023 года, чтобы обсудить результаты расследования, пишет NYT.
Apple ранее заявляла, что ее действия не нарушают антимонопольное законодательство. Защищаясь от критики в 2019 году, компании говорила, что ее подход всегда заключался в том, чтобы «создать больше возможностей не только для бизнеса, но и для художников, творцов, предпринимателей и всех «сумасшедших» с большими идеями».
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В конце января 2023 года Минюст США подали гражданский антимонопольный иск против Google из-за многочисленных случаев монополизации цифровых рекламных продуктов.
В исковом заявлении содержится требование к Google продать свои рекламные технологии, такие как сервис для покупки и продажи рекламы, площадка для совершения сделок с рекламой и сервис по показу рекламы в интернете.
Также Федеральная торговая комиссия США собирает материалы для подачи иска против компании Amazon. Ее также проверяет антимонопольная служба США. Агентство расследует приобретение материнской компании One Medical 1Life Healthcare Inc. за $3,5 млрд и сделку по покупке производителя пылесосов Roomba iRobot Corp. за $1,65 млрд.
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