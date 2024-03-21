Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone

Apple в третий раз за 14 лет столкнется с иском от Минюста США по антимонопольному законодательству, но в первый — из-за сохранения доминирующего положения. Чиновники изучали, почему Apple Watch лучше работают с iPhone

Фото: Mike Segar / Reuters

Министерство юстиции США готовится подать иск против американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone, пишет Bloomberg.

По информации агентства, иск будет подан в федеральный суд 21 марта. Он станет частью антимонопольную борьбу администрации президента США Джо Байдена против многих крупнейших технологических гигантов страны, отмечает агентство.

Это третий раз, когда Минюст подает в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства за последние 14 лет, но первый случай, когда производителя iPhone обвиняют в незаконном сохранении своего доминирующего положения.

О планируемом решении подать иск ранее писала The New York Times. Сотрудники Минюста провели расследование и задались вопросами, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.

В ведомстве также изучили платежную систему компании для iPhone, которая не позволяет другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги. Представители Минюста неоднократно встречались с Apple, в том числе в декабре 2023 года, чтобы обсудить результаты расследования, пишет NYT.

Apple ранее заявляла, что ее действия не нарушают антимонопольное законодательство. Защищаясь от критики в 2019 году, компании говорила, что ее подход всегда заключался в том, чтобы «создать больше возможностей не только для бизнеса, но и для художников, творцов, предпринимателей и всех «сумасшедших» с большими идеями».

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В конце января 2023 года Минюст США подали гражданский антимонопольный иск против Google из-за многочисленных случаев монополизации цифровых рекламных продуктов.

В исковом заявлении содержится требование к Google продать свои рекламные технологии, такие как сервис для покупки и продажи рекламы, площадка для совершения сделок с рекламой и сервис по показу рекламы в интернете.

Также Федеральная торговая комиссия США собирает материалы для подачи иска против компании Amazon. Ее также проверяет антимонопольная служба США. Агентство расследует приобретение материнской компании One Medical 1Life Healthcare Inc. за $3,5 млрд и сделку по покупке производителя пылесосов Roomba iRobot Corp. за $1,65 млрд.