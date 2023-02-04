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Федеральная торговая комиссия США подаст иск против Amazon

Bloomberg: торговая комиссия США собирает материалы для иска против Amazon
Amazon AMZN $108,01 Купить

Федеральная торговая комиссия США собирает материалы для подачи иска против компании Amamzon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом повод для подачи иска и его срок пока неизвестны. Торговая комиссия США занимается защитой прав потребителей, а также занимается защитой имущества.

Государственное агентство расследовало деятельность компании в течение нескольких лет. Расследование началось в 2019 году еще при администрации президента Дональда Трампа.

Деятельность Amazon также проверяет антимонопольная служба США. Агентство расследует приобретение материнской компании One Medical 1Life Healthcare Inc. за $3,5 млрд и сделку по покупке производителя пылесосов Roomba iRobot Corp. за $1,65 млрд. По данным Bloomberg, эти материалы будут включены в иск федеральной торговой комиссии.

В начале года Минюст США подал иск против Google из-за ее лидирующего положения на рынке рекламы. Ведомство требует от компании продать свои рекламные технологии, такие как сервис для покупки и продажи рекламы, площадка для совершения сделок с рекламой и сервис по показу рекламы в интернете. По версии государства, Google нарушает антимонопольное законодательство в этой сфере. 

Теги
Amazon Федеральная торговая комиссия США США суд Bloomberg
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