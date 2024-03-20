Папа римский снова призвал к переговорам по Украине и Газе
Папа Римский Франциск снова призвал к прекращению боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, пишет Vatican News.
«Мы должны приложить все усилия для переговоров», — сказал он.
Понтифик добавил, что любые военные конфликты — это всегда поражение и призвал не продолжать их.
Тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры, — сильнее, об этом 9 марта заявил понтифик, говоря о конфликте на Украине. «Не стыдитесь вести переговоры до того, как все станет хуже. <...> Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства», — сказал он.
МИД Украины в ответ заявил об отказе поднимать любой флаг, кроме государственного. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, предлагая Украине сдаться, понтифик «залез в сад, куда его не звали».
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам, но только с учетом «реалий на земле» и с реальными гарантиями безопасности.
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